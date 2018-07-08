اختفاء شقيقتين في العشرينيات منذ 5 أيام بحائل.. والأجهزة الأمنية تكثف البحث عنهما

شهدت إحدى قرى جنوب حائل واقعة اختفاء شقيقتين منذ خمسة أيام، ولم يتم العثور عليهما بعد، حيث تكثف الأجهزة الأمنية بالمنطقة من عمليات البحث.
وأبلغ ذوو الفتاتين الجهات المختصة بأنهما اختفتا منذ يوم الثلاثاء الماضي، وأنهم بحثوا عنهما في كل الأماكن التي كان من المحتمل ذهابهما إليها، ووفقاً لصحيفة “سبق” فإن إحداهما تبلغ من العمر 24 عاماً والأخرى 22 عاماً.
وقالت مصادر إن ذوي الفتاتين اتصلوا عليهما في جوالاتهما غير أنها كانت مغلقة، مبينةً أنه لا توجد أي خلافات بين الفتاتين وعائلتهما أو أيٍّ من أقاربهما.
وأبانت أن الأجهزة الأمنية وسَّعت نطاق البحث عن الفتاتين بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية في المناطق الأخرى.