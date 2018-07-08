دراجو السعودية يحققون المركز الأول في سباق طواف أوروبا 2018

حقق دراجو المملكة المركز الأول في سباق “طواف أوروبا” 2018 الذي تنظمه المنظمة العالمية التطوعية لركوب الدراجات GBI بهدف تحفيز المجتمع للعمل التطوعي والخيري.
شارك في السباق أكثر من 600 دراج يمثلون 30 دولة، من بينهم فريق “دراجتي السعودية”، والمكون من 30 دراجًا، يحملون رسالة توعوية لتحفيز المجتمع السعودي تجاه العمل التطوعي والخيري وحثهم على ممارسة الرياضة.
وأوضح قائد الفريق، محمد العليان، أن كل فريق مشارك في المنافسة يحمل رسالة توعوية، واختار فريق “دراجتي السعودية” بالتعاون مع جمعية سند الخيرية رسالة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، للفت انتباه المجتمع لخطورة المرض وضرورة الوقاية منه . وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن أعضاء الفريق قطعوا مسافة 700 كيلومتر بدراجاتهم الهوائية من السويد، مروراً بالدنمارك وصولا إلى ألمانيا، فيما أُعلن عن مسار طواف أوروبا القادم 2019 لينطلق في شهر يوليو القادم من مدينة ميلانو الإيطالية إلى ميونخ الألمانية.