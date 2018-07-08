"الإسكان": استمرار تسليم الأراضي المجانية للمستفيدين ضمن برنامج "سكني"

واصلت وزارة الإسكان تسليم الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من برنامج “سكني” ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، وذلك في الزلفي والدوادمي وحوطة بني تميم والقصيم.
وتعمل الوزارة على استمرار تسليم الأراضي المجانية في مختلف المحافظات، حيث أعلن برنامج “سكني” خلال الدفعات الست الماضية للعام الجاري 2018 عن 33137 أرضا مجانية بجميع المناطق استفادت منها مختلف الفئات وفقاً لرغباتهم في بوابة الدعم السكني.
وجاءت نسب الأراضي المخصصة وفق المناطق: مكة المكرمة 6673 قطعة بنسبة 20%، تليها منطقة عسير بعدد 5381 قطعة بنسبة 16%، ثم المنطقة الشرقية بـ 3911 قطعة بنسبة 12%، ومنطقة جازان بعدد 3800 قطعة بنسبة 11%. وفق “أخبار 24”.
ويستهدف برنامج “سكني” في مرحلته الثانية للعام الجاري تخصيص 75 ألف أرض مجانية في جميع المناطق، ويُنتظر خلال الشهور المقبلة استكمال تخصيص 41863 قطعة أرض، في وقت معاينة المستفيدين لها، فيما سيعلَن عن الدفعة السابعة من برنامج سكني في 15 / 7 /2018.