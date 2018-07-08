خطة طوارئ في "حولّي" بالكويت بسبب "فلافل فاسدة" أدت لتسمم 149 شخصاً

سجّلت وزارة الصحة الكويتية 149 حالة تسمم غذائي بسبب تناولهم “فلافل فاسدة” أمس الجمعة من أحد المطاعم في محافظة حولي.
وقالت الوزارة في تنبيه لها اليوم إنها رفعت حالة الاستعداد ووضعت خطة طوارئ لمواجهة حالات التسمم التي توافدت إلى مستشفيات المحافظة.
كما تدخلت هيئة الغذاء والتغذية الكويتية، حيث باشرت إغلاق المطعم المتسبب في حالات التسمم وإخضاعه للمراجعة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت إدارة مستشفى مبارك الكبير بالمحافظة، الذي استقبل معظم المرضى، أنه تم التعامل مع حالات التسمم وفقا لخطة الطوارئ الموضوعة، وتقديم العلاج والرعاية الصحية للمتضررين.