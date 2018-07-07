“الإسكان”: الدعم لن يتأثر حال زيادة دخل المستفيد بعد توقيع العقود النهائية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن دعم المستحقين في مشاريع الوزارة لا يتأثر بزيادة الدخل على الحد المحدد بعد توقيع العقود النهائية.
وأوضح بحسب “الاقتصادية” أن دعم المواطنين ذوي الاستحقاق من أصحاب الدخول الأقل من 14 ألف ريال ثابت، ولا يتغير لاحقًا إذا زاد الراتب على 14 ألفًا.
يأتي توضيح الوزارة بعد ما أبداه بعض المستفيدين من مخاوف حول انخفاض الدعم، حال طرأت أي زيادات على دخولهم، علمًا أن قيمة التمويل النهائية تعتمد على معايير إضافية كالالتزامات المالية الأخرى على المستفيد.
يذكر أن الإسكان توفر للمستفيد الراغب في شراء الوحدات السكنية، جاهزة كانت أو على الخريطة، نوعين من الدعم السكني: الأول دعم سعر الوحدة السكنية إذ تقدم الوزارة وحدات سكنية مخفضة القيمة للمستفيد، أما الثاني فيتضمن دعم التمويل عند الشراء إذ تقوم الوزارة بدعم أرباح التمويل العقاري.