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أخبار محلية > تعرف على عدد الباحثين عن عمل والمتعطلين ومعدل البطالة بين السعوديين في الربع الأول من 2018
07/07/2018   11:58 م

تعرف على عدد الباحثين عن عمل والمتعطلين ومعدل البطالة بين السعوديين في الربع الأول من 2018

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء النشرة الربع سنوية الخاصة بسوق العمل في الربع الأول من العام الجاري 2018، وهي مستقاة من تقديرات مسح القوى العاملة ومن بيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني.

الباحثون عن عمل:
أوضحت النشرة أن عدد السعوديين الباحثين عن العمل (حسب السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية) يبلغ 1,072,16؛ أغلبيتهم من الإناث بنسبة 83.9%، في حين تبلغ نسبة الذكور السعوديين الباحثين عن عمل 16.1%.

وجاء حاملو الشهادات الجامعية (بكالوريوس/ ليسانس) في مقدمة إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل بنسبة 53.8%، يليهم الحاصلون على الشهادة الثانوية بنسبة 25.2%، أما حاملو الدبلوم العالي والماجستير فتبلغ نسبتهم بين السعوديين الباحثين عن عمل 0.5%.

المتعطلون:
قدّرت مسوحات الهيئة العامة للإحصاء أن عدد المتعطلين السعوديين (15 سنة فأكثر) يبلغ 778,937 فرداً، تمثل الإناث العدد الأكبر بنسبة 54.7% في حين تصل نسبة الذكور السعوديين المتعطلبن عن العمل 45.3%. وفق “أخبار 24”.

وتبلغ نسبة حاملي الشهادة الجامعية بين المتعطلين السعوديين 51.7%، أما حاملو الشهادة الثانوية فتبلغ نسبتهم 30.3% من إجمالي السعوديين المتعطلين.

أسباب ترك السعوديين للعمل:
وأفادت المسوح بأن 9.5% من المتعطلين السعوديين سبق لهم العمل، وجاء “قلة الأجر أو الراتب” أعلى أسباب تركهم للعمل، ثم “التسريح بواسطة صاحب العمل”، ثم “نهاية العقد المؤقت”، ثم الأسباب الاجتماعية، ثم “بعد المسافة بين مكان الإقامة وموقع العمل”، ثم الأسباب الصحية، ثم “قلة الأرباح أو تصفية المشروع الخاص”، ثم “العمل على فترتين”، ثم الجهد البدني أو الذهني الذي يتطلبه العمل، ثم أسباب أخرى.

معدل البطالة:
أظهرت مسوح القوى العاملة التي أجرتها الهيئة أن معدل البطالة بين السعوديين ارتفع خلال الربع الأول من عام 2018 عن مستواه في الربع الرابع من عام 2017؛ حيث بلغ 12.9%، وكان في نهاية 2017 يبلغ 12.8%.

كما بيّنت المسوح أن معدل البطالة بين الإناث السعوديات انخفض في الربع الأول من عام 2018 بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2017؛ إذ بلغ معدل البطالة بنهاية مارس 2018 بين الإناث السعوديات 30.9% مقارنة بـ 31.0% في الربع الرابع من العام الماضي.

أما معدل البطالة بين الذكور السعوديين فبلغ 7.6% في الربع الأول من 2018، مقابل 7.5% في الربع الرابع من 2017، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

تعرف على عدد الباحثين عن عمل والمتعطلين ومعدل البطالة بين السعوديين في الربع الأول من 2018

أخبار محلية
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