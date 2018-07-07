صدر أمر سامٍ بعلاج توأم سيامي تنزاني في المملكة وإجراء عملية فصلهما على نفقة الدولة، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية، في الوقت الذي شرعت فيه سفارة المملكة في تنزانيا في إجراءات نقلهما إلى السعودية.
وزار وفد من سفارة خادم الحرمين الشريفين في تنزانيا التوأم السيامي في مستشفى موهمبيلي الوطني بمدينة دار السلام، وتسلّم التقارير الطبية الخاصة بالحالة الصحية للتوأم.
وبدأت السفارة عملية التنسيق مع الحكومة لإنهاء الترتيبات المتعلقة بهذا الشأن، تمهيداً لنقل التوأم إلى المملكة برفقة والديهما، لإجراء عملية الفصل خلال الأيام المقبلة بمشيئة الله.