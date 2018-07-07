معهد كندي يطلق اسم “يامي” على إحدى قاعاته الدراسية تقديرًا لتضحية المبتعثين “جاسر” و”ذيب”

أطلق المعهد الكندي لتعليم اللغات (CLC) اسم “يامي Yami” على إحدى قاعاته الدراسية تعبيرًا عن تقديره للتضحية الكبيرة التي قام بها المبتعثان جاسر دهام اليامي، وذيب مانع اليامي.
وأوضح المعهد بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” أن هذه الخطوة تأتي تخليدًا لذكرى المبتعثَيْن اللذين استشهدا أثناء محاولتهما إنقاذ طفلين أميركيين من الغرق في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.
وينتظر أن يصل جثمانا المبتعثَيْن اليوم السبت إلى المملكة للصلاة عليهما ودفنهما من قِبل ذويهما.
وكانت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة قد نعت المبتعثين مبينة أن ما قاما به من عمل بطولي يعد مثالًا يحتذى، ووسامًا على صدر جميع المبتعثين.