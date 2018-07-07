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أخبار محلية > بدءًا من العام الدراسي المقبل.. دمج المدارس الصغيرة لترقية الأداء وتقليل التكلفة
07/07/2018   5:19 م

بدءًا من العام الدراسي المقبل.. دمج المدارس الصغيرة لترقية الأداء وتقليل التكلفة

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تبدأ وزارة التعليم في تطبيق المرحلة الرابعة من خطة ضم المدارس ذات الأعداد القليلة من الطلاب والطالبات في مجمعات، أو دمجها مع القريبة المماثلة لها، وذلك اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل.

وأوضح تعميمٌ لوكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور نامي الجهني، أن الوزارة تهدف من هذه الخطوة إلى تطوير التعليم وتحسين مخرجاته في المدارس قليلة العدد، وتوفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة للطلاب والطالبات. وفق “أخبار 24”.

وجاء اتخاذ هذا القرار بناء على توصيات وتقارير “لجنة ضم المدارس”، إذ سيتم البدء في إعلان أسماء المدارس التي سيتم ضمها خلال الأسابيع القادمة.

بدءًا من العام الدراسي المقبل.. دمج المدارس الصغيرة لترقية الأداء وتقليل التكلفة

أخبار محلية
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