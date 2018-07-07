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أخبار محلية > مصرع 54 شخصًا بسبب موجة الحر في كندا
07/07/2018   5:16 م

مصرع 54 شخصًا بسبب موجة الحر في كندا

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لقي 54 شخصًا مصرعهم فى مقاطعة “كيبيك” الكندية بسبب موجة الحر التي تضرب شرق كندا حاليًا، والتي بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت السلطات في “كيبيك” أن 28 حالة وفاة حدثت في مونتريال الكبرى بسبب موجة حر شديدة، فيما تم تسجيل بقية الحالات في جنوب غرب المقاطعة. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أنه بناء على معطيات الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة في شرق كندا إلى معدلاتها الموسمية اعتبارًا من اليوم السبت.

وقالت المسؤولة الإقليمية عن الصحة في مونتريال إن غالبية الضحايا رجال أعمارهم بين 53 و85 عامًا يعيشون في ظروف معرضة للخطر، ولا يمتلكون مكيفات للهواء.

مصرع 54 شخصًا بسبب موجة الحر في كندا

أخبار محلية
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