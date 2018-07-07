“العمل” تصدر أكثر من 340 ألف تأشيرة خلال 3 أشهر.. ثلثاها للعمالة المنزلية

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو 341.5 ألف تأشيرة عمالة خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، بينها قرابة 106 آلاف للقطاع الخاص بنسبة بلغت أكثر من 31%.
وصدر للجهات الحكومية نحو 14.3 ألف تأشيرة، ما نسبته 4% من إجمالي عدد التأشيرات.
وبلغ عدد تأشيرات العمالة المنزلية 221.1 ألف تأشيرة، منها 144.7 ألف تأشيرة للنساء، و76.3 ألف تأشيرة للرجال، ما نسبته 65% من إجمالي التأشيرات الصادرة خلال تلك الفترة. وفق “أخبار 24”.
وزاد عدد التأشيرات الصادرة للرجال عن تلك الصادرة للنساء، إذ صدر 180 ألف تأشيرة للرجال، و 161.3 ألف تأشيرة للنساء.