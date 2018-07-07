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أخبار محلية > “العمل” تصدر أكثر من 340 ألف تأشيرة خلال 3 أشهر.. ثلثاها للعمالة المنزلية
07/07/2018   5:14 م

“العمل” تصدر أكثر من 340 ألف تأشيرة خلال 3 أشهر.. ثلثاها للعمالة المنزلية

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أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نحو 341.5 ألف تأشيرة عمالة خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، بينها قرابة 106 آلاف للقطاع الخاص بنسبة بلغت أكثر من 31%.

وصدر للجهات الحكومية نحو 14.3 ألف تأشيرة، ما نسبته 4% من إجمالي عدد التأشيرات.

وبلغ عدد تأشيرات العمالة المنزلية 221.1 ألف تأشيرة، منها 144.7 ألف تأشيرة للنساء، و76.3 ألف تأشيرة للرجال، ما نسبته 65% من إجمالي التأشيرات الصادرة خلال تلك الفترة. وفق “أخبار 24”.

وزاد عدد التأشيرات الصادرة للرجال عن تلك الصادرة للنساء، إذ صدر 180 ألف تأشيرة للرجال، و 161.3 ألف تأشيرة للنساء.

“العمل” تصدر أكثر من 340 ألف تأشيرة خلال 3 أشهر.. ثلثاها للعمالة المنزلية

أخبار محلية
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