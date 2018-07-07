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أخبار محلية > ​​تورط في جريمة أخلاقية.. الإطاحة بزعيم عدة تشكيلات عصابية ارتكبت 40 سرقة بالرياض
07/07/2018   5:13 م

​​تورط في جريمة أخلاقية.. الإطاحة بزعيم عدة تشكيلات عصابية ارتكبت 40 سرقة بالرياض

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أطاحت شرطة الرياض بزعيم عدد من التشكيلات العصابية من خلال كمين محكم بأحد أحياء شرق الرياض، حيث جري إيقافه بالقوة الجبرية عقب محاولته مقاومة رجال الأمن والفرار بسيارة مسروقة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة إنه توفرت أدلة حول شخص ثلاثيني (نازح) يتزعم عددًا من التشكيلات العصابية تورطت في ارتكاب نحو 40 جريمة سرقة من منازل باستخدام سيارات مسروقة، إضافة لتورط الشخص في جريمة أخلاقية. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تحركت بعد المتابعة والتحري وتمكنت من القبض عليه في كمين محكم بأحد الأحياء السكنية شرق العاصمة الرياض، وقد تم توقيفه تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

​​تورط في جريمة أخلاقية.. الإطاحة بزعيم عدة تشكيلات عصابية ارتكبت 40 سرقة بالرياض

أخبار محلية
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