فيديو لعمالة يتعاملون مع أطفال بشكل مريب داخل صالة ألعاب.. والشركة تؤكد: أنهينا تعاقدهم وأبلغنا الشرطة

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعمالة وافدة تتعامل مع مجموعة من الأطفال بشكل مريب بمدينة للألعاب والترفيه بمدينة الطائف، فيما أكدت الشركة أنه تم إنهاء تعاقد العمال وإبلاغ الشرطة بالأمر.
وقالت شركة “بيلي بيز” إن إحدى كاميراتها الأمنية التقطت في 4 يوليو الجاري سلوكًا غريبًا وغير مهني لبعض العمال المتعاقد معهم تجاه بعض الأطفال الذين كانوا يلعبون في أحد مرافقها بالطائف.
وأضافت أنه تم تحديد هؤلاء الأفراد وإنهاء تعاقدهم، وتنبيه الشرطة بالأمر، والتي بدورها اتخذت الإجراء المناسب، مؤكدةً أنها تتخذ جميع التدابير والإجراءات المناسبة بشأن هذا الحادث وتعطيه كل أولوياتها.
وأشارت الشركة إلى أن جميع موظفي منشآتها الذين هم على اتصال مباشر مع الأطفال الزائرين من السيدات، مضيفةً أن إدارة “بيلي بيز” تتابع على جميع مستوياتها هذه المسألة بشكل مباشر وستعمل باستمرار على ضمان سلامة الزوار.
وفق “أخبار 24”.