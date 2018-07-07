أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عن ضبط نحو مليون و360 ألف مخالف في جميع مناطق المملكة خلال 8 أشهر.
وكشفت وزارة الداخلية في بيان تفصيلي حول نتائج الحملة منذ انطلاقها في 26/2 وحتى نهاية أمس الأول الخميس 21/10، عن ضبط أكثر من مليون و17 ألف مخالف لنظام الإقامة، وأكثر من 233 ألف مخالف لنظام العمل، ونحو 109 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود.
وقالت إنه تم ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال محاولاتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 52% منهم من الجنسية اليمنية، و45% من الجنسية الإثيوبية، و3% البقية من جنسيات أخرى، لافتة إلى أنه تم ضبط 882 شخصًا آخرين خلال محاولاتهم التسلل إلى خارج المملكة.
وأوضحت أنه تم ضبط 2254 شخصًا تورطوا في عمليات نقل وإيواء المخالفين والتستر عليهم، كما تم إيقاف 446 مواطنًا تورطوا في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة.
وكشف التقرير أنه تم توقيع العقوبات الفورية بحق 236 ألف مخالف، وإحالة 189 ألف مخالف إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 239 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 346 ألف مخالف.
وفق “أخبار 24”.