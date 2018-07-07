رسمياً.. “بوفون” حارساً لمرمى باريس سان جيرمان

ضمّ نادي باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، الحارس الإيطالي المخضرم “جانلويجي بوفون” إلى صفوف فريقه بشكل رسمي، بعقدٍ يمتد عامًا واحدًا، مع خيار عام إضافي.
ووصل بوفون المتوج بكأس العالم 2006، برفقة طبيبه لمقر فريق العاصمة، والذي أعلن عن عزمه تقديم اللاعب الجديد الاثنين المقبل لوسائل الإعلام، في أولى صفقات بطل الدوري الفرنسي منذ تعاقده مع المدرب الألماني “توماس توخيل”.
وبتعاقد بوفون مع باريس سان جيرمان عقب انتهاء عقده مع يوفينتوس منذ أسبوع مضى، سيتغير مركز حراسة المرمى بالنادي الفرنسي، والذي تبادله “ألفونس أريولا” والألماني “كيفن تراب” الموسم الماضي.