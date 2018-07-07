قائد المكسيك يبعث رسالة سخرية إلى نيمار

سخر أندريس جواردادو، قائد المنتخب المكسيكي من نيمار دا سيلفا، مهاجم المنتخب البرازيلي، بعد خروج الأخير، اليوم الجمعة، أمام المنتخب البلجيكي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم روسيا 2018.
وكان نيمار قد سخر من المكسيكيين بعد اللقاء الذي جمع بينهم في دور ثمن النهائي من البطولة حيث قال : «لقد تحدثوا كثيراً قبل اللقاء و الاَن موعد عودتهم لبلادهم».
لم ينتظر قائد المكسيك كثيرًا للرد على تصريحات نيمار، وغرد على حسابه الشخصي على «إنستجرام» بعد خروج البرازيل من المونديال، قال فيها: «الآن، لنرى من سيكون عليه العودة إلى بلاده».
وفجر المنتخب البلجيكي مفاجأة من العيار الثقيل، بإخراجه البرازيل من البطولة، وأصبح المونديال الروسي أوروبيًا خالصًا بعد خروج البرازيل، آخر المنتخبات غير الأوروبية المتبقية في البطولة.
الخسارة هي الأولى للبرازيل منذ 13 شهرا عندما سقطت أمام جارتها وغريمتها الأرجنتين صفر-1 في المباراة الودية التي جمعت كلا المنتخبين.
الجدير بالذكر أن بلجيكا ستواجه جارتها فرنسا في ديربي مثير بمباراة نصف النهائي مساء الثلاثاء في سان بطرسبرج.