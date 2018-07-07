“الشؤون البلدية والقروية” تطلق مبادرتين لتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبادرتي “تطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية” و”تطوير منظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة”؛ بهدف تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية.
وتضمّنت المبادرة الأولى، إعداد دليل خاص لبرنامج التثقيف الصحي للعاملين في المنشآت الغذائية، والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، وإعداد نموذج تعاقدي تجريبي لإسناد الرقابة للقطاع الخاص في العاصمة المقدسة، إضافةً إلى تصميم نموذج تشغيلي ومالي بالشراكة مع القطاع الخاص لإطلاق مشروع تجريبي في مجالات الرقابة وضبط الجودة في الرياض.
كما اشتملت المبادرة الثانية على وضع استراتيجية وطنية للنفايات البلدية وتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات، ورفع معدلات الجودة وترشيد الإنفاق الرأس مالي والتشغيلي، وإطلاق مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء في المنطقة الشرقية، وتطوير مؤشرات النظافة، وتصميم وتنفيذ مشروع مراقبة الجودة على النظافة في المدينة المنورة.
إلى جانب تطبيق مشروع تجريبي في مكة المكرمة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات لجميع معلومات وبيانات عقود النظافة، حيث تم الانتهاء من وضع المواصفات الفنية وتصميم نموذج فني ومالي لمصنع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وبدء إنشاء مصنع مخلفات الهدم والبناء في محافظة الأحساء.
كما تم من خلال هذه المبادرة الانتهاء من تطوير وتشغيل منظومة الرقابة والتحكم على إدارة النفايات البلدية وتركيب أنظمة لتتبع المركبات وأنظمة لتحديد مواقع حاويات النظافة في المدن الخمس الكبرى كمرحلة أولى.
وفي الدمام، تم تصميم نموذج تشغيلي للمراقبة والتحكم في أعمال النظافة وطرحه للتنفيذ، إضافة إلى تطوير نظام خاص بتأهيل وترخيص مقدمي خدمات إدارة النفايات بهدف تنظيم قطاع إدارة النفايات، وإعداد آلية لتحصيل الرسوم من مقدمي خدمات إدارة النفايات ومنتجيها حسب كمية النشاط.