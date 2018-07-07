شاهد.. ردة فعل مؤثرة لطفل صغير عند رؤيته الكعبة المشرفة

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أظهر مقطع فيديو متداول ردة فعل مؤثرة لطفل صغير عند دخوله المسجد الحرام واقترابه من الكعبة المشرفة.
وأبان المقطع، الطفل الصغير وهو يدقق النظر في مشهد الكعبة، قيل إنه لأول مرة يراها عن قرب، قبل أن ينهمر بالبكاء في مشهد مؤثر.
وفق “أخبار 24”.
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