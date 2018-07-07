نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. ردة فعل مؤثرة لطفل صغير عند رؤيته الكعبة المشرفة
07/07/2018   10:07 ص

شاهد.. ردة فعل مؤثرة لطفل صغير عند رؤيته الكعبة المشرفة

+ = -
339

أظهر مقطع فيديو متداول ردة فعل مؤثرة لطفل صغير عند دخوله المسجد الحرام واقترابه من الكعبة المشرفة.

وأبان المقطع، الطفل الصغير وهو يدقق النظر في مشهد الكعبة، قيل إنه لأول مرة يراها عن قرب، قبل أن ينهمر بالبكاء في مشهد مؤثر.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. ردة فعل مؤثرة لطفل صغير عند رؤيته الكعبة المشرفة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884993516.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.