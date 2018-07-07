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أخبار محلية > مكة: إيقاف قائد مركبة مظللة وبدون لوحات بعد محاولته تجاوز نقطة أمنية بإطلاق النار عليه
07/07/2018   10:04 ص

مكة: إيقاف قائد مركبة مظللة وبدون لوحات بعد محاولته تجاوز نقطة أمنية بإطلاق النار عليه

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ذكرت مصادر صحفية أن الجهات الأمنية تمكنت مساء أمس (الجمعة) من إيقاف قائد مركبة مظللة وبدون لوحات، بعد سيره بسرعة عالية على طريق الكر باتجاه مكة المكرمة.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”سبق”، أن رجال الأمن اشتبهوا بالمركبة، وحينما حاولوا إيقافه بالقرب من “نقطة تفتيش الخواجات”، أكمل سيره محاولاً تجاوز النقطة الأمنية بسرعة عالية، رغم نداءات رجال الأمن له بمكبرات الصوت كي يتوقف.

وأشارت المصادر إلى أن رجال الأمن تعاملوا مع الموقف بإطلاق النار على المركبة؛ لتصيب إحدى الرصاصات أحدهم، ما أدى إلى وفاته، فأجبر قائد المركبة على التوقف فوراً، وتم القبض عليه، ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي من الجهات الأمنية بشأن الحادثة.

مكة: إيقاف قائد مركبة مظللة وبدون لوحات بعد محاولته تجاوز نقطة أمنية بإطلاق النار عليه

أخبار محلية
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