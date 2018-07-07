كاتب يضع حلولاً لأزمة ارتفاع فواتير الكهرباء.. في مقدمتها إنتاج الطاقة البديلة

دعا كاتب سعودي شركة الكهرباء لإيجاد حلول لأزمة الزيادات التي شهدتها فواتير الكهرباء خلال الفترة الأخيرة.
وقال الكاتب إبراهيم كتبي في مقاله بصحيفة “عكاظ”، إن الشركة عليها إيجاد الحلول وسرعة الاستثمار في إنتاج الكهرباء وتأسيس شركات منافسة تزيد الإنتاج وتنهي الاحتكار.
وأضاف أنه لا يتوقع على المدى القصير إيجاد حل لتلك الأزمة، خاصةً وأن الشركة حصرت الأزمة في توجيه اللوم على الطقس الحار واستخدام أجهزة التكييف.
ويرى الكاتب أن هناك حلولاً متعددة للأزمة على المدى المتوسط، وفي مقدمتها إنتاج الطاقة البديلة وأقلها تكلفة الطاقة الشمسية، وكذلك إنشاء محطات نووية لإنتاج الكهرباء، إضافة إلى الربط الكهربائي مع عدد من الدول في المحيط الخليجي والعربي.
وأشار إلى أن الحلول تشمل أيضاً توعية الناس بأهمية ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف في استخدام الكهرباء بصورة مبالغ فيها.