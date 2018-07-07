جدة: القبض على طبيب مزيف يدّعى علاج “تنسيم الرأس”

تمكنت مديرية الشؤون الصحية بجدة أمس (الجمعة) من القبض على طبيب مُزيف يدّعي قيامه بمعالجة الرأس بالشد لعلاج “تنسيم الرأس”.
وجاء القبض عليه بعد مراقبته من الفرق المعنية عدة أسابيع ليتم إعداد كمين له في إحدى الشقق وحضوره إليها.
واستغل الطبيب المُزيف شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج لأعماله والقيام بأعمال النصب والاحتيال على المرضى.
وارتكب الشخص المقبوض عليه مخالفة صريحة لعدم حمله تصنيف الهيئة العامة للتخصصّات الصحية، وكذلك عدم حمله ترخيص مزاولة المهن من الشؤون الصحية بالمخالفة للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحتها التنفيذية.