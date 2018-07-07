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أخبار محلية > الأفلاج: ضبط مواطن بعد استيلائه على شاحنة بالقوة في طريق سريع
07/07/2018   10:00 ص

الأفلاج: ضبط مواطن بعد استيلائه على شاحنة بالقوة في طريق سريع

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تمكّن رجال الأمن في محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، من ضبط مواطن في العقد الثالث من عمره، عقب استيلائه على شاحنة يقودها آسيوي في طريق الخرج.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفقاً لـ “سبق”، بعدما أوقف المواطن الذي كان مترجلاً ويحمل كيساً في يده قائد الشاحنة وركب بجانبه، وبعد سيرهما لمسافة قصيرة، طلب المواطن من قائد الشاحنة تغيير وجهته، وحينما رفض السائق الآسيوي، قام المواطن بالسيطرة على الشاحنة وقيادتها بالقوة وتغيير مسارها.

وحينما شاهد السائق الآسيوي مركز الضبط الأمني بالأفلاج رمى نفسه من الشاحنة أثناء سيرها، وأسرع للاستنجاد برجال الأمن، فقامت الدوريات بمتابعة الشاحنة وتضييق الخناق عليها، وإيقافها بالقوة الجبرية، والقبض على المواطن، الذي عثر بحوزته على 6 قوارير مسكر، وتبيّن أنه في حالة غير طبيعية.

الأفلاج: ضبط مواطن بعد استيلائه على شاحنة بالقوة في طريق سريع

أخبار محلية
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