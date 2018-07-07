منح الجنسية السعودية لـ 64 فردًا وأسرة خلال العام الجاري وإسقاطها عن 3 أشخاص

منحت وزارة الداخلية -عن طريق أوامر سامية أو قرارات وزارية- الجنسية السعودية خلال العام الهجري الجاري، لـ 64 فردًا وأسرة، بينما قامت بإسقاط الجنسية عن 3 أشخاص.
وحسب ما أُعلن عنه رسميًّا، فإن أكثر أسرة تم منحها الجنسية بلغ عددها 30 شخصًا، وأسرة أخرى بلغ عدد أفرادها 20 فردًا. وفق “أخبار 24”.
وبينما أعلنت الأحوال المدنية في مدينة الرياض عن فقد مواطنة الجنسية، ذكرت أيضًا أن الجنسية تم سحبها من أحد الأشخاص لكونه حصل على حفيظة نفوس بطريقة غير مشروعة، وذلك بعدما نوهت الأحوال المدنية بمكة المكرمة بإسقاط الجنسية عن أحد المواطنين في شهر محرم الماضي.