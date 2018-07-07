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أخبار محلية > “التأمينات”: “ساند” يعالج البطالة ولا يحفزها.. وعلى المستفيد البحث عن عمل بجدية لضمان استمرارية الصرف
07/07/2018   9:56 ص

“التأمينات”: “ساند” يعالج البطالة ولا يحفزها.. وعلى المستفيد البحث عن عمل بجدية لضمان استمرارية الصرف

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نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يكون برنامج “ساند” تحفيزًا على البطالة، مؤكدة أنه من البرامج الفعالة لمعالجة آثارها.

وأوضحت المؤسسة أنه من الصعوبة على شخص يعمل ويتقاضى أجرًا كاملًا ويحظى بامتيازات أخرى، أن يترك كل ذلك طوعًا، ويبحث عن تعويض مؤقت لا يعلم ماذا قد يحدث بعده.

وأشارت وفقًا لـ”الحياة”، إلى أن هدف البرنامج هو معالجة حالة عرضية طارئة خارجة عن إرادة الموظف وصاحب العمل، وإعطاء الموظف نوعًا من الأمان الوظيفي.

وأكدت أن حصول المستفيد على التعويض لا يعني تمتعه بإجازة مدفوعة الأجر بل عليه البحث بجدية عن عمل لضمان استمرارية صرف التعويض.

“التأمينات”: “ساند” يعالج البطالة ولا يحفزها.. وعلى المستفيد البحث عن عمل بجدية لضمان استمرارية الصرف

أخبار محلية
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