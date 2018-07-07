محافظة جدة: إحالة المعتدي على كاميرات الرصد الآلي إلى الجهات المختصة لمعاقبته

أعلنت محافظة جدة، اليوم (الجمعة)، أن الجهات الأمنية في المحافظة ألقت القبض على شخص ملثم ظهر في مقطع فيديو وهو يحطم كاميرات الرصد الآلي عند أحد التقاطعات.
وأوضحت أنه سيحال – بناءً على توجيهات المحافظ الأمير مشعل بن ماجد – إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.
وحذرت المحافظة كل من تسول له نفسه العبث بالممتلكات العامة بأنه سيكون عرضة للجزاء.
وكانت مصادر قد ذكرت قبل أيام أن المتهم حاول الهرب أثناء مباشرة الجهات الأمنية عملية القبض عليه؛ لكن لم يتم تأكيد تلك المعلومات في البيان الرسمي الصادر عن المحافظة.وفق “أخبار 24”.