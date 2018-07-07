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أخبار محلية > التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف مدينة جازان
07/07/2018   12:12 ص

التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف مدينة جازان

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم (الجمعة)، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت عند الساعة 7:10 من مساء اليوم إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران.

وأوضح أن الصاروخ أُطلِق من محافظة عمران داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة، وكان يستهدف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في مدينة جازان.

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكّنت من اعتراض الصاروخ وتدميره، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات جراء اعتراض الصاروخ ولله الحمد. وفق “أخبار 24”.

وشدّد العقيد المالكي على أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يُعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.

التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي استهدف مدينة جازان

أخبار محلية
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