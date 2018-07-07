حقق المنتخب البلجيكي مفاجأة كبرى بالفوز على البرازيل 2-1، والصعود إلى نصف نهائي كأس العالم، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم (الجمعة)، ليلاقي المنتخب الفرنسي.
كان الشوط الأول من المباراة قويًا وسريعًا من الفريقين، حتى الدقيقة 13 حيث سجل المنتخب البلجيكي هدف التقدم عن طريق البرازيلي “فرناندينهو”، بالخطأ في مرماه بعد ركلة ركنية ارتطمت به وسكنت شباك فريقه .
حاول الفريق البرازيلي إدراك التعادل بهجمات متتالية، إلا أنه في الدقيقة 31 سجّل البلجيكي كيفين دي بروين هدف فريقه الثاني بعد هجمة مرتدة، وتمريرة جميلة من “لوكاكو”، وتسديدة قوية سكنت شباك البرازيلي أليسون. وكاد المنتخب البلجيكي يضيف هدفًا ثالثًا بتسديدة من دي بروين لكن الحارس أليسون أبعدها إلى ركنية.
في الشوط الثاني ومع إضاعة البرازيل للفرص، وتألق حارس البلجيك، استمرت النتيجة كما هي حتى الدقيقة 76 عندما قلّص البرازيلي ريناتو أغوستو الفارق بتسجيل هدف فريقه الوحيد، وضغطت البرازيل بقوة وطالب لاعبوها بأكثر من ضربة جزاء، دون جدوى، وانتهي اللقاء بفوز بلجيكا 2-1.
وفق “أخبار 24”.