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أخبار محلية > “الكهرباء” ترد على فيديو اختلاف قيمة الفاتورة عند الاستعلام عنها آلياً
07/07/2018   12:10 ص

“الكهرباء” ترد على فيديو اختلاف قيمة الفاتورة عند الاستعلام عنها آلياً

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ردت الشركة السعودية للكهرباء في حسابها على “تويتر”، على فيديو لأحد المشتركين تحدّث فيه عن اختلاف في قيمة الفاتورة من رقم خدمة الرسائل النصية الموحد 500120، والمخصص لرسائل إصدار الفواتير.

وأوضحت أنها نشرت سابقاً توضيحاً لذلك، وأن هذه الحالة تحدث إذا تأخر سداد المشترك لفاتورته السابقة بعد إصدار الفاتورة الجديدة، متضمنة “الرصيد السابق غير المسدد”، فإذا قام المشترك بسداد الفاتورة السابقة لاحقًا، فإنه يحتاج لبعض الوقت حتى يفعل ذلك من “نظام سداد” على أنظمة الشركة، ويتم تعديل المبلغ المستحق على الحساب.

وأضافت أن نظام خدمة الرسائل النصية يعمل تلقائياً مع كل تحديث للفاتورة ويظهر المبلغ المستحق بعد إرسال الحساب لرقم الخدمة 500120، مؤكدة أن حقوق المشتركين محفوظة تماماً وفق الأنظمة، وأن كافة قنواتها الاتصالية مفتوحة لاستقبال استفساراتهم وملاحظاتهم على مدار الساعة. وفق “أخبار 24”.

“الكهرباء” ترد على فيديو اختلاف قيمة الفاتورة عند الاستعلام عنها آلياً

أخبار محلية
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