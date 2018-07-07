بالفيديو.. كيف تُصنع “كأس العالم” وهل هي من الذهب الخالص؟

يتنافس 32 فريقا كل 4 سنوات للفوز بكأس العالم، بل إن حلم كل لاعبي كرة القدم في العالم هو أن يشاركوا في منافسات البطولة، وتتركز الأضواء على مباريات البطولة والدولة المنظمة، لمدة 30 يوما. فماذا عن صناعة الكأس الذهبية التي يحملها الفريق الفائز، ويحتفظ بها للسنوات الأربع القادمة.
تتولى شركة إيطالية مسؤولية تصنيع الكأس، وهي شركة GDE Bertoni، ومحلها على بعد 30 دقيقة من مدينة ميلانو، وتعمل منذ حوالي 10 سنوات في صناعة الجوائز والميداليات الخاصة بمنافسات كرة القدم في العالم، بما فيها كأس العالم.
والمفاجأة أن كأس العالم التي تصنعها الشركة هي نسخ مطلية باللون الذهبي فقط لكأس العالم الأصلية المملوكة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث يبلغ طول الكأس الأصلية 36.8 سم وتزن حوالي 6.2 كيلوغرام.
ويوضح “بيترو” أحد صناع الكأس في الشركة الإيطالية وفقًا لـ”عربي يورونيوز” والذي قام بصناعة نسخة كأس العالم 1998، أن الجزء الأصعب هو نحت النموذج البرونزي، حيث يستعين بعدسة مكبرة لتفحص كل التفاصيل بعناية، حتى تكون النسخ النهائية متشابهة تماما مع القطعة الأصلية.
وصُنعت كأس العالم الأصلية من الذهب الخالص بنسبة 75 بالمائة، عام 1974م، أما النسخة التي صُنعت في إيطاليا هذا العام وستسلَّم للمنتخب الفائز في روسيا فتبلغ قيمتها 150 ألف يورو فقط.