“التحالف” يوضح حالة الملاحة وحركة السفن في الموانئ اليمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أوضح التحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، اليوم (الجمعة)، حالة الملاحة وحركة السفن في الموانئ اليمنية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وأوضح أن ثماني سفن حصلت على تصاريح لدخول الموانئ اليمنية.
وأفاد بأن السفينة G MUSE لا تزال قيد الاحتجاز من قبل الميليشيات الحوثية في ميناء الحديدة منذ 61 يوماً.
وأضاف أن ميناء الحديدة يُنتظر دخوله 5 سفن في الوقت الذي تفرغ فيه 4 سفن أخرى حمولتها، كما أن سفينة واحدة في ميناء الصليف تعمل على تفريغ حمولتها من القمح. وفق “أخبار 24”.
وجدّد التحالف تحميل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل دخول السفن ومنعها من تفريغ حمولتها، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.