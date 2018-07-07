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أخبار محلية > الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن آل سعود
07/07/2018   12:06 ص

الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن آل سعود

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أعلن الديوان الملكي، اليوم (الجمعة)، عن وفاة والدة الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن آل سعود.

تغمدها الله برحمته وأسكنها فسيح جناته.

الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالرحمن آل سعود

أخبار محلية
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