ملك السويد يهنئ قيادة المملكة بمناسبة تحقيق كشافة “رسل السلام” أكثر من مليار ساعة عمل

هنّأ ملك السويد، كارل جوستاف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة إكمال الكشافة أكثر من مليار ساعة عمل من الخدمة المجتمعية بدعم من السعودية من خلال مشروع “رسل السلام” الذي انطلق من المملكة عام 2011.
ونقل مدير الصندوق الكشفي العالمي جون جيوقيقان، اليوم الجمعة، تهنئة ملك السويد الرئيس الفخري للصندوق، مشيرًا إلى تحقُّق ربع عدد تلك الساعات من بعد لقاء ملك السويد، بخادم الحرمين في الرياض عام 2016.
وأوضح جيوقيقان أن أكثر من 28 مليون فرد من الجنسين عملوا في مبادرات سلام في عدة مجتمعات مثل: “الكونغو” و”أيرلندا الشمالية” و”هاييتي ” و”نيبال” و”السودان” و”إندونيسيا” و”الفلبين”، إلى جانب تقديم المساعدة للاجئين السوريين للاندماج في مجتمعات: ألمانيا وتركيا ولبنان والسويد والنمسا.
كما عملت فرق الكشافة العالمية على إيقاف ظاهرة التنمّر في المدارس البريطانية والأمريكية ومدارس كوستاريكا وإثيوبيا، حيث يحمل أكثر من 2.5 مليون كشاف شارة “رسل السلام” في الولايات المتحدة الأمريكية.
واعتبر مدير الصندوق مشروع “رسل السلام” أعظم مشروع عالمي للخدمة المجتمعية على الإطلاق، حيث يسهم بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمجتمعات على امتداد العالم.