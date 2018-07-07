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أخبار محلية > ملك البحرين يأمر بتسهيل إجراءات سفر الشيخ عيسى قاسم للخارج ويتحمل تكاليف علاجه
07/07/2018   12:03 ص

ملك البحرين يأمر بتسهيل إجراءات سفر الشيخ عيسى قاسم للخارج ويتحمل تكاليف علاجه

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قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم (السبت)، إن الشيخ عيسى قاسم سيغادر مملكة البحرين للعلاج في الخارج.

وأوضح أن ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بتسهيل إجراءات سفر الشيخ عيسى وتغطية أي تكاليف يتطلبها العلاج.

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن أوامر ملك البحرين جاءت بناء على رغبة الشيخ عيسى قاسم واعتماداً على رأي الأطباء الذين يتولون علاجه. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن وزارة الداخلية البحرينية سبق وأن أسقطت الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى قاسم في يونيو 2016 بتهمة تأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية.

ملك البحرين يأمر بتسهيل إجراءات سفر الشيخ عيسى قاسم للخارج ويتحمل تكاليف علاجه

أخبار محلية
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