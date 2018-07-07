كشف محمد حمودة المحامي عن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أنه سيتخذ الإجراءات النظامية لدى شرطة مباحث الإنترنت المصرية ضد كل من أهان موكله.
وأوضح، في مداخلة ببرنامج “مع شوبير” على قناة “صدى البلد” المصرية، أنه سيكون هناك وقفة ضد كل من تعدى بالسب على موكله على مواقع التواصل الاجتماعي، ولن يقف مكتوف الأيدي تجاه أي تجاوز في حق رئيس هيئة الرياضة. وفق “أخبار 24”.
وأشار من جهة أخرى إلى أن مجلس إدارة الأهلي المصري يتحمل مسؤولية ضياع 500 مليون جنيه قيمة عقد الرعاية مع شركة صلة، بعد انسحاب الشركة رسميًا من رعاية الأهلي، حيث إنها لم توقع العقد رسميًا مع النادي حتى الآن.