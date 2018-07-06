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أخبار الخرج > المبادرات العالمية تكرم الحكمي نظير مبادراته الوطنية
06/07/2018   11:42 م

المبادرات العالمية تكرم الحكمي نظير مبادراته الوطنية

المبادرات العالمية تكرم الحكمي نظير مبادراته الوطنية

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كرمت مؤسسة المبادرات العالمية بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة الزميل الأستاذ اسماعيل بن علي الحكمي بعد حصوله على وسام مبادر نظير جهوده المتميزة في المبادرات النوعية للمجتمع ومشاركته ضمن فرع تمكين المجتمع ومشاركته المتميزة في صناع الأمل.

وقد قدم “الحكمي” عدد من المبادرات التي استهدفت الفرد والمجتمع منها “مبادرة مداد القلوب لأبطال الجنوب” والتي تختص بدعم الجنود المرابطين على الحد الجنوبي بمشاركة 20 جهة حكومية، كذلك مبادرة ” مسيرة فخر ” والتي تهتم بتعزيز القيم الوطنية لدى النشء من خلال مبادرة وإصدار يعرض مسيرة بلادنا الغالية بداية من عهد المؤسس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع تسليط الضوء على رؤية السعودية 2030 وأبرز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب وجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين .

ويشارك “الحكمي” بمبادرة “لمسة وفاء” و ” نحن نخلفك بمتابعة أبنائك ” والتي تهتم وفق برنامج معد بمتابعة أبناء المرابطين في الحد الجنوبي وأبناء شهداء الواجب بمتابعة مستواهم الدراسي وتحفيزهم ودعمهم وتنفيذ عدد من البرامج التربوية لهم ، وعقد لقاءات لهم أمام الطلاب لإيضاح فخرنا بما يقدمه أباءهم في حماية الوطن ، ويعمل الزميل على اصدار يحوي 43 قصة بطولة لجنودنا البواسل على الحد الجنوبي بعد زيارته لهم على الحدود وسيصدر خلال أيام .

المبادرات العالمية تكرم الحكمي نظير مبادراته الوطنية

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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