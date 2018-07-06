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اخبار رياضية > خيسوس يستغني عن اليامي ويحول 3 لاعبين إلى «B»
06/07/2018   4:55 م

خيسوس يستغني عن اليامي ويحول 3 لاعبين إلى «B»

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قرر البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب فريق الهلال الجديد اليوم الخميس، منح عبد الرحمن اليامي لاعب الفريق فرصة الانتقال بنظام الإعارة خلال الموسم المقبل، فيما أقر تحويل الثلاثي خالد آل جبيع و ذعار العتيبي ونواف شراحيلي إلى فريق “B”.

ميدانياً، أدخل خيسوس الكرة في تطبيقات تكتيكية بهدف تطوير قدرات اللاعبين في الاحتفاظ بالكرة، وشرح قبلها التدريبات نظرياً خلال اجتماع سبق المران.

من جهة أخرى، واصل نواف العابد لاعب الفريق برنامجه الوقائي من الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي، بينما خضع الدولي محمد البريك مساء اليوم لاختبارات بدنية وقياسات عضلية. وفق “الرياضية”.

هذا، وسيواصل فريق الهلال تدريباته عند السابعة والنصف مساء غدٍ الجمعة.

خيسوس يستغني عن اليامي ويحول 3 لاعبين إلى «B»

اخبار رياضية
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