هوساوي يفشل في تجربة النصر

علمت «الرياض» أن المدافع محمد هوساوي مواليد السعودية، فشل في التجربة الميدانية التي خصع لها في الأيام الماضية مع الفريق الأول لكرة القدم في النصر، وطالب المدرب الأوروجوياني دانيال كارينو إدارة الكرة بإبلاغه بعدم الحضور للتدريبات في الفترة المقبلة.
وفي شأن آخر، وافقت إدارة النصر على إعارة الظهير الأيمن سالم علي مواليد السعودية للفيصلي حتى نهاية الموسم، وكانت إدارة الفيصلي قد طلبت شراء عقد اللاعب سالم علي، إلا أن الإدارة النصراوية رفضت عرض البيع، واشترطت الإعارة فقط، وتسلمت الإدارة أمس الخميس من إدارة الفيصلي خطاب طلب الإعارة.
وفي شأن آخر، رفض المدرب كارينيو التنازل عن لاعب الوسط عبدالرحمن الدوسري للفيصلي والرائد، وأكد كارينيو للدوسري أنه في حاجة ماسة لخدماته في الفترة المقبلة، ولن يتم الاستغناء عنه في المرحلة الحالية، وطالبه ببذل مزيد من العطاء لإثبات وجوده في الخريطة النصراوية.