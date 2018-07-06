فيسبوك يغازل كريستيانو رونالدو بـ10 ملايين دولار

يجري كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد والجناح البرتغالي الدولي مفاوضات مع موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، وذلك من أجل الدخول في مشروع إعلامي جديد يرصد محطات حياة أيقونة الكرة البرتغالية الشهير.
ووفقًا لما جاء في صحيفة يو إس إيه توداي الأميركية، فإن الوقت الحالي يشهد مفاوضات من جانب فيسبوك مع كريستيانو رونالدو من أجل عرض سلسلة مكونة من 13 حلقة تعرف باسم فيسبوك ووتش، والتي من المفترض أن تكون بمثابة رواية للسيرة الذاتية الخاصة بنجم ريال مدريد.
وأشار التقرير الذي نشرته الصحيفة الأميركية إلى كريستيانو رونالد قد يحصل على 10 ملايين دولار من فيسبوك ليكون نجم حلقات البرنامج الذي يجهزه موقع التواصل الاجتماعي، وهو المبلغ الذي يتفق مع حجمه كواحد من كبار الشخصيات جذبًا للمتابعين على تويتر، حيث يضم حسابه 120 مليون شخص به أخبار ومنشورات النجم العالمي. وفق المواطن.
ويعتبر كريستيانو رونالدو واحداً من أفضل اثنين أو ثلاثة لاعبين في العالم، حتى وإن كان قد تم إقصاء البرتغال من كأس العالم من أوروغواي في دور الـ16.
ويمتلك فيسبوك تاريخًا طويلًا من الاهتمام على مستوى الإعلام الرياضي، فسبق لبرنامجه فيسبوك ووتش أن أبرز محطات تاريخية في حياة عدد من الأشخاص كان من بينهم نجوم كرة السلة الأميركية وكرة القدم وبعض الألعاب المختلفة، وذلك عن طريق بعض مقاطع الفيديو التي تمثل حلقات متصلة عن حياة نجوم مشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال الساعات الأخيرة أكدت تقارير إعلامية دولية اقتراب كريستيانو رونالدو من الرحيل عن صفوف ريال مدريد إلى اليوفنتوس الإيطالي، وهو الأمر الذي من المحتمل إعلانه بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.