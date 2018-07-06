تقارير: الهلال يسعى للتعاقد مع زميل كريستيانو رونالدو

أفادت تقارير صحافية تركية أن إدارة نادي الهلال تسعى لضم البرتغالي ريكاردو كواريزما لاعب نادي بشكتاش التركي خلال فترة الانتفالات الصيفية الجارية.
وذكرت تلك التقارير بحسب موقع “جول” أن مدرب الهلال جورجي جيسوس هو من طلب التعاقد مع مواطنه كواريزما، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن الهلال عرض على بشكتاش مبلغ 10 ملايين يورو، في حين يزاحم أحد الأندية الصينية الهلال على الفوز بخدمات كواريزما إذ عرض على النادي التركي مبلغ 8 ملايين يورو.
يذكر أن كواريزما كان ضمن تشكيلة المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو، الذي شارك في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، لكنه ودع البطولة من دور الستة عشر بعد الخسارة من الأوروغواي.