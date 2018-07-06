انطلقت صباح أمس الخميس رحلات قطار الحرمين الشريفين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ونشرت إمارة مكة وقطار الحرمين صورًا لضيوف الرحلة أثناء استقلالهم القطار المتجه من مكة إلى المدينة، وضيوف آخرين يستقلون قطار المدينة – مكة.
وانتهى العمل في مشروع قطار الحرمين بمحطات مكة والمدينة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، في حين تنتظر محطة جدة الرئيسية الانتهاء في القريب العاجل، إضافةً إلى محطة مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد التي يرتبط تشغيلها مع التشغيل الرسمي للمطار.
وكان ائتلاف “الشعلة” المنفذ لمشروع القطار قد أعلن أن سبتمبر المقبل سيشهد تسيير 4 رحلات أسبوعيًّا بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن ثم ستتحول إلى 4 رحلات يوميًّا في سبتمبر من العام 2019.
وفق “أخبار 24”.