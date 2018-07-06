الأمن العام يصدر بيانًا حول القبض على “طمبق” المتحرش جنسيًّا بالأطفال عبر ألعاب الفيديو

أصدر الأمن العام بيانًا اليوم الجمعة أكد خلاله القبض على الشخص المتهم بالتحرش جنسيًّا بالأطفال عبر ألعاب الفيديو تحت مسمى “طمبق”، مبينًا أنه مواطن في الـ27 من العمر.
وقال المتحدث الرسمي للأمن العام إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عن قيام شخص بالتحرش الجنسي بالأطفال عبر ألعاب الفيديو تحت مسمى “طمبق”، قد أسفرت التحريات والبحث الجنائي عن توفر الأدلة على تورط مواطن من مواليد 1412هـ، في هذه الجريمة.
وأبان أنه تم القبض عليه عند الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الخميس، وإحالة القضية للنيابة العامة.
وأكد المتحدث الرسمي أن القيم الشرعية والمحافظة عليها ورعايتها تأتي في قائمة أولويات وزارة الداخلية، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته وقيمه. وفق “أخبار24”.