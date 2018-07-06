“الترفيه” تعلن إلغاء فعالية “سعودي نايت” بسبب تجاوزات الجهة المنظمة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه إلغاء الترخيص الممنوح لإحدى مؤسسات تنظيم المعارض والمؤتمرات، بشأن فعالية “سعودي نايت”، التي كان من المقرر إقامتها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ الخميس المقبل، وذلك بعد ارتكاب تلك المؤسسة عددًا من المخالفات والتجاوزات لشروط الموافقة على الترخيص.
وأوضحت أنها اتخذت قرارها مضطرة، بعد سلسلة متكررة من التجاوزات ارتكبتها الجهة المنظمة، بينها عدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالتنسيق المسبق مع الهيئة، فيما يخص حملات الترويج الخاصة بالفعالية وبيع التذاكر، مشيرةً إلى أن المخالفات قد تكررت، رغم تلقي المؤسسة المعنية إنذارًا بضرورة تصحيح وضعها، دون أي استجابة من جانبها.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام الجهة المنظمة برد مبالغ التذاكر المباعة، وفقًا للسياسات المتبعة في مثل تلك الحالات، مطالبةً المنظمين بالحرص دائمًا على تقديم أعلى المعايير الدولية المطبقة على صعيد خدمة العملاء، وتجنب ما قد يخيِّب أمل الجماهير. وفق “أخبار 24”.
وفي ظل وجود كثير من الفعاليات المقررة ضمن جدول أعمالها، حثت الهيئة جميع المؤسسات المنظمة على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات ولائحة تراخيص الأنشطة الترفيهية.