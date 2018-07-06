سرقة جناح ثري سعودي في فندق بمراكش.. والشرطة المغربية تطيح بجزائريين وبحوزتهما المسروقات

أطاحت الشرطة المغربية بجزائريَّيْنِ تورطا في سرقة جناح مواطن سعودي في فندق شهير بمدينة مراكش، واستوليا على مبالغ نقدية ومقتنيات أخرى ثمينة، ووثائق سفر.
وقالت مصادر إن الجانيَيْن اقتحما جناح النزيل السعودي يوم أمس الأول الأربعاء، وتمكنا من السطو على جميع محتويات خزانته، وهي عبارة عن مبالغ مالية بعملات أجنبية، وثلاث بطاقات بنكية، وثلاث ساعات يدوية فاخرة، ووثاق سفر
وأوضحت أن الشرطة تمكنت من كشف هوية المتورطَيْن والقبض عليهما أمس الخميس في مدينة الدار البيضاء، مبينة أنها عثرت بحوزتهما على المسروقات العينية والجزء الأكبر من المسروقات النقدية. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن المقبوض عليهما في العقد الرابع من العمر وأن أحدهما دخل إلى المغرب بطريقة غير مشروعة، لافتة إلى أنه يجري حاليًا التحقيق لكشف ظروف وملابسات الجريمة.