نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > سرقة جناح ثري سعودي في فندق بمراكش.. والشرطة المغربية تطيح بجزائريين وبحوزتهما المسروقات
06/07/2018   4:48 م

سرقة جناح ثري سعودي في فندق بمراكش.. والشرطة المغربية تطيح بجزائريين وبحوزتهما المسروقات

+ = -
820

أطاحت الشرطة المغربية بجزائريَّيْنِ تورطا في سرقة جناح مواطن سعودي في فندق شهير بمدينة مراكش، واستوليا على مبالغ نقدية ومقتنيات أخرى ثمينة، ووثائق سفر.

وقالت مصادر إن الجانيَيْن اقتحما جناح النزيل السعودي يوم أمس الأول الأربعاء، وتمكنا من السطو على جميع محتويات خزانته، وهي عبارة عن مبالغ مالية بعملات أجنبية، وثلاث بطاقات بنكية، وثلاث ساعات يدوية فاخرة، ووثاق سفر

وأوضحت أن الشرطة تمكنت من كشف هوية المتورطَيْن والقبض عليهما أمس الخميس في مدينة الدار البيضاء، مبينة أنها عثرت بحوزتهما على المسروقات العينية والجزء الأكبر من المسروقات النقدية. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن المقبوض عليهما في العقد الرابع من العمر وأن أحدهما دخل إلى المغرب بطريقة غير مشروعة، لافتة إلى أنه يجري حاليًا التحقيق لكشف ظروف وملابسات الجريمة.

سرقة جناح ثري سعودي في فندق بمراكش.. والشرطة المغربية تطيح بجزائريين وبحوزتهما المسروقات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884993399.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.