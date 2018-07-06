“متحدث البنوك”: 7 حالات لا يجوز للبنوك فيها استقطاع مبالغ من العملاء دون حكم قضائي

أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أنه لا يحق للبنوك والمصارف استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مُسبقة من العميل.
وقال حافظ وفقاً لـ”الرياض”، أنه لا يجوز أيضاً قيام البنوك والمصارف بالحجز على حسابات وأرصدة العملاء دون وجود حكم أو قرار قضائي بذلك.
وأضاف أن تلك التعليمات تشمل أيضاً عدم جواز حرمان العملاء من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في حساباتهم، وكذلك استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة دون حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل.
ولفت إلى أنه لا يجوز للبنوك والمصارف استقطاع القسط الشهري في تاريخ يسبق تاريخ الاستحقاق المتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق، بالإضافة إلى عدم جواز حجز أو خصم مستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين دون حكم أو قرار قضائي أيضاً.