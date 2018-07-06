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أخبار محلية > “النقل”: تمديد فترة التقديم على وظائف الرجال المعلنة حتى السبت
06/07/2018   12:09 م

“النقل”: تمديد فترة التقديم على وظائف الرجال المعلنة حتى السبت

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أعلنت وزارة النقل عن تمديد فترة التقديم على وظائف الرجال المعلنة يوم الإنثين الماضي، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين “الفنية والإدارية”، وذلك حتى مساء غدٍ السبت الموافق 23 شوال، حتى الساعة 11:59م.

ونوهت الوزارة إلى أن تمديد التقديم، جاء لإتاحة الفرصة لخريجي بعض التخصصات، وذلك في الوظائف البالغ عددها 114 وظيفة خاصة بالرجال. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن الوزارة دعت الخريجين والخريجات للتقدم لشغل 127 وظيفة فنية وإدارية، حيث طرحت 114 وظيفة للرجال، و13 وظيفة للنساء، وحددت آخر موعد لتقديم الرجال يوم 21 شوال قبل أن تعلن تمديده، وآخر موعد للنساء يوم 26 شوال.

“النقل”: تمديد فترة التقديم على وظائف الرجال المعلنة حتى السبت

أخبار محلية
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