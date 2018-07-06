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أخبار محلية > شاهد.. نائب رئیس “بلدي مكة” يسلم سيارة جديدة للمواطنة التي احترقت مركبتھا في “الجموم”
06/07/2018   12:08 م

شاهد.. نائب رئیس “بلدي مكة” يسلم سيارة جديدة للمواطنة التي احترقت مركبتھا في “الجموم”

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سلّم نائب رئيس المجلس البلدي بمكة المكرمة فهد الروقي أمس (الخميس)، المواطنة سلمى البركاتي التي تعرضت سيارتها للحرق من قبل مجهولين سيارة بديلة من نوع “صني 2018″ تعويضاً لها.

ووثّق مقطع فيديو، لحظة تسليم الروقي السيارة الجديدة للمواطنة سلمي البركاتي في حضور والدها، داعياً والد المواطنة إلى عدم الخوف على نفسه أو أبنائه؛ كونه يعيش في بلد آمن.

وقال الروقي إن تلك السيارة هي هدية متواضعة لـ”سلمى” من أجل أن تقوم بخدمة العائلة ونفسها.

وكان نائب رئيس المجلس البلدي بمكة قد أعلن عن تعويض المواطنة سلمى البركاتي التي تعرضت سیارتھا للحرق عمداً في قرية صمد الجموم، ومنحھا سیارة جديدة.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. نائب رئیس “بلدي مكة” يسلم سيارة جديدة للمواطنة التي احترقت مركبتھا في “الجموم”

أخبار محلية
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