نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
06/07/2018   11:53 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

+ = -
651

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، طقسًا حارًّا إلى شديد الحرارة خلال النهار على منطقتي الشرقية والوسطى.

كما توقعت استمرار هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ومصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية بالأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة جازان.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884993365.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.