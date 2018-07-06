حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، طقسًا حارًّا إلى شديد الحرارة خلال النهار على منطقتي الشرقية والوسطى.
كما توقعت استمرار هطول أمطار رعدية تُسبَق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ومصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية بالأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة جازان.