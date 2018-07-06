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أخبار محلية > السجن 8 أشهر والجلد 330 جلدة لمواطن قذف طليقته وهدد شقيقها
06/07/2018   11:51 ص

السجن 8 أشهر والجلد 330 جلدة لمواطن قذف طليقته وهدد شقيقها

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أصدرت محكمة بالقصيم حكمًا بالسجن 8 أشهر والجلد 330 جلدة على مواطن بعد إدانته بقذف وشتم وتهديد مطلقته وشقيقها عبر رسائل في الجوال.

وكان شقيق الزوجة رفع دعوى ضد طليق شقيقته متهمًا إياه بقذفها وشتمها، إضافة إلى تهديده هو شخصيًّا، ووفقًا لصحيفة “الرياض” فإن المدعى عليه اعترف أمام المحكمة بإرسال الرسائل لإغاظة شقيق طليقته لأخذه زوجته السابقة وبناتها.

وأكدت الزوجة السابقة أن طليقها اعتاد إيذائها وشتمها، وتناول المسكر، وأنه كان كثير السفر إلى خارج المملكة.

وبعد أن تبين للمحكمة صحة الدعوى أصدرت حكمها في الحق الخاص بجلد المتهم 80 جلدة لقذفه للمدعي و80 جلدة لقذفه للمدعية، و80 جلدة حد السكر، إضافة إلى السجن 8 أشهر والجلد 90 جلدة لقاء تهديده المدعي، كما تم أخذ التعهد عليه بعدم العودة مرة أخرى إلى ما قام به.

السجن 8 أشهر والجلد 330 جلدة لمواطن قذف طليقته وهدد شقيقها

أخبار محلية
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