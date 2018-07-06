نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خالد بن سلمان يرد على جواد ظريف: “أنت مجرد قناع يحاول بائساً إخفاء جرائم النظام الايراني”
06/07/2018   11:49 ص

خالد بن سلمان يرد على جواد ظريف: “أنت مجرد قناع يحاول بائساً إخفاء جرائم النظام الايراني”

+ = -
534

أكد سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان أن لإيران تاريخًا طويلًا في دعم الاٍرهاب والفوضى في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

جاء ذلك في معرض تعليقه على تغريدات لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف حاول فيها الأخير نفي تورط إيران في مخطط لتفجير تجمع للمعارضة الإيرانية مؤخرًا في باريس.

وقال الأمير خالد عبر حسابه في “تويتر” إن النظام الإيراني كعادته يدَّعي البراءة حينما يتم الكشف عن أنشطته الإرهابية، يجب أن لا ننسى التاريخ الطويل لهذا النظام في دعم الاٍرهاب والفوضى في منطقتنا والعالم.

وأضاف: “ما حدث مجرد حلقة من مسلسل طويل من الجرائم الإيرانية، وجواد ظريف مجرد قناع يحاول بائسًا إخفاء جرائم النظام الايراني”.

خالد بن سلمان يرد على جواد ظريف: “أنت مجرد قناع يحاول بائساً إخفاء جرائم النظام الايراني”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884993356.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.