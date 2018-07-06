خالد بن سلمان يرد على جواد ظريف: “أنت مجرد قناع يحاول بائساً إخفاء جرائم النظام الايراني”

أكد سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان أن لإيران تاريخًا طويلًا في دعم الاٍرهاب والفوضى في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
جاء ذلك في معرض تعليقه على تغريدات لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف حاول فيها الأخير نفي تورط إيران في مخطط لتفجير تجمع للمعارضة الإيرانية مؤخرًا في باريس.
وقال الأمير خالد عبر حسابه في “تويتر” إن النظام الإيراني كعادته يدَّعي البراءة حينما يتم الكشف عن أنشطته الإرهابية، يجب أن لا ننسى التاريخ الطويل لهذا النظام في دعم الاٍرهاب والفوضى في منطقتنا والعالم.
وأضاف: “ما حدث مجرد حلقة من مسلسل طويل من الجرائم الإيرانية، وجواد ظريف مجرد قناع يحاول بائسًا إخفاء جرائم النظام الايراني”.