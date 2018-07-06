نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مواطن يتلف حديقة عامة بحجة منع تجمع الشباب أمام منزله.. و”أمانة جدة” توضح موقفها
06/07/2018   11:48 ص

مواطن يتلف حديقة عامة بحجة منع تجمع الشباب أمام منزله.. و”أمانة جدة” توضح موقفها

+ = -
807

أقدم مواطن على إتلاف حديقة عامة بحي الصفا بجدة، بحجة أنها تتسبب في تجمع الشباب أمام منزله.

واشتكى عدد من سكان الحي من تدهور وضع “حديقة مسجد عزام” بالحي، بعد تلف أعشابها، وتعطل ألعاب الأطفال، وانقطاع الكهرباء عن الحديقة، مطالبين وفقًا لصحيفة “مكة” بلدية المحافظة بصيانتها.

من جهتها، أوضحت أمانة جدة أنه تمت صيانة الحديقة المعنية عدة مرات غير أن ما يتم إنجازه يُهدَر بسبب اعتراض أحد المواطنين على وجود الحديقة في هذا الموقع بحجة أنها تتسبب في تجمع الشباب أمام منزله.

وأبانت أنه ستتم صيانة الحديقة مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل، متمنية أن لا يقدم المواطن على اعتراض العمال، ويرفض أعمال الصيانة الدورية والري اليومي للحديقة.

مواطن يتلف حديقة عامة بحجة منع تجمع الشباب أمام منزله.. و”أمانة جدة” توضح موقفها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884993353.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.