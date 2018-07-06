مواطن يتلف حديقة عامة بحجة منع تجمع الشباب أمام منزله.. و”أمانة جدة” توضح موقفها

أقدم مواطن على إتلاف حديقة عامة بحي الصفا بجدة، بحجة أنها تتسبب في تجمع الشباب أمام منزله.
واشتكى عدد من سكان الحي من تدهور وضع “حديقة مسجد عزام” بالحي، بعد تلف أعشابها، وتعطل ألعاب الأطفال، وانقطاع الكهرباء عن الحديقة، مطالبين وفقًا لصحيفة “مكة” بلدية المحافظة بصيانتها.
من جهتها، أوضحت أمانة جدة أنه تمت صيانة الحديقة المعنية عدة مرات غير أن ما يتم إنجازه يُهدَر بسبب اعتراض أحد المواطنين على وجود الحديقة في هذا الموقع بحجة أنها تتسبب في تجمع الشباب أمام منزله.
وأبانت أنه ستتم صيانة الحديقة مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل، متمنية أن لا يقدم المواطن على اعتراض العمال، ويرفض أعمال الصيانة الدورية والري اليومي للحديقة.